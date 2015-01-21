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Spor

Abdürrahim Albayrak: Yapma doktor, asıl o zaman ölürüm

Doktorları, strese bağlı olarak gelişen mide spazmı geçiren Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak'ı sağlığı konusunda uyardı

21 Ocak 2015 13:54

Doktorların 'Maçlara gitme, sağlığını riske atıyorsun' diye uyardığı Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ın maçına gidemezsem, asıl o zaman ölürüm" cevabını verdi.

Albayrak, Alanya kampı sonrası rahatsızlanmış, Gazipaşa Havalimanı’nda yapılan acil müdahele sonrasında yeniden uçağa binerek takımla birlikte İstanbul’a getirilmişti. Albayrak, Liv Hospital’e yatırılarak 24 saat boyunca gözetim altına alındığı ve doktorlar tarafından bir süre stresli ortamlardan uzak durmasının, mümkünse maç bile izlememesinin tembihlendiği ortaya çıktı.

 

'Bu sizin için sarı karttı' 

 

Doktorların, strese bağlı olarak gelişen mide spazmı geçiren Albayrak’a “Bu sizin için bir sarı kart uyarısı gibiydi. Bu durum, kalbinizi de etkileyebilir. Artık stresten uzak yaşamalısınız” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çektikleri öğrenildi. Geçmişte de akciğer ameliyatından sonra hastaneden kaçıp, elinde serum şişesi ile maça gittiği bilinen Albayrak’ın bu yasağı yine delmeye hazırlandığı bildirildi. 60 yaşındaki Albayrak’ın; doktorların, ailesinin ve çocuklarının tüm ikazlarına karşın maçlara gitmekte kararlı olduğu ve “G.Saray’ın maçına gidemezsem, asıl ben o zaman ölürüm” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 

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