Abdürrahim Albayrak: Tudor’la bu iş yürümeyecek

TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk olan Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, Tudor ile ilgili,’’ Şu anda bu puanları da Tudor topladı. Talihsiz bir demeç vermenin ürünleri bunlar. Bunları vermemek lazım. Bana da Prandelli ile ilgili konuştular. Bunlar tecrübe. Bunları eğer siz zamanlamaya geçiremezsiniz bedelini ağır ödersiniz. Görünen o ki Tudor ile yürümeyecek’’ diye konuştu.

Galatasaray hakkında açıklamalar yapan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Taraftarla aynı dili konuşuyoruz. Tudor her maça farklı 11'le çıkıyor. Sivas Belediyespor maçından sonra gazetelere göre; devre arasında hoca oyuncuları haşlamış ve takım maçı almış. Beşiktaş maçının devre arasında ne oldu?

Tudor gönderilmeli mi?

Tudor’u gönderme konusunda geç kalındı. Alanyaspor ve Sivas maçında yıldız Yasin. Beşiktaş maçında Yasin yoktu. Muslera'nın hatalı golden sonra üzüntüsü beni bitirdi. Son dakikalarda bitmek bilmeyen Beşiktaş atakları... İlk defa bir Galatasaray maçı bitsin diye dua ettim. Bir taraftan Quaresma, bir taraftan da Babel ve Gökhan Gönül geliyorlar. Sabri ve Hakan Balta'yı koysan; vallahi de bunlardan iyi oynardı.

Devre arasını da beklemek olabilir mi? Olabilir. Yönetimin, çok iyi bir karar vermesi lazım. Galatasaray'ın antrenörü futbolcularına nasıl satar? 'Atmosferden çok etkilendiler.' diyor. Liverpool'da biz 0-0 kaldık ve tribünlerde sanki deprem oluyor. Ben bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Hiçbir antrenörün böyle bir hakkı yok.

Şu anda bu puanları da Tudor topladı. Talihsiz bir demeç vermenin ürünleri bunlar. Bunları vermemek lazım. Bana da Prandelli ile ilgili konuştular. Bunlar tecrübe. Bunları eğer siz zamanlamaya geçiremezsiniz bedelini ağır ödersiniz. Görünen o ki Tudor ile yürümeyecek.

‘’Bıraktığımız Galatasaray'ı istiyoruz’’

Alanya ve Beşiktaş maçı Galatasaray'ın hocası için son maç derseniz, Beşiktaş maçı için futbolculara bir koz olur. Oynayan ve oynamayanlar olur. Tudor'a kadar yönetimin çok hatası var. Biz bıraktığımız Galatasaray'ı istiyoruz. Üç tane kupa kaldık. Alınmadık kupa bırakmadık. Hiç kimsenin aklına gelmeyen Hamza Hoca'yı getirdim. Kendi oğluma bile ismini söylemedim. Bunlar çok ciddi işler. Kendi işinizi nasıl idare ederseniz başarılı olursun. Sadece kartvizit bastırmak için yönetime girenler var.

‘’Fatih Hoca gelirse para bile konuşmaz’’

Galatasaray'da çok ciddi bir hoca krizi var. Çok ciddi oyuncular alındı. Fatih Terim'e Galatasaray'ın başkanı giderse, Fatih Hoca para bile konuşmaz. Ünal Aysal ilk geldiğinde hoca Fatih Terim değildi. Ali Dürüst ile baskı yaptık. Ünal Aysal'ı da suçlamıyorum. Etrafındaki arkadaşlar ona en çok zararı verenler oldu. Beni, Fatih Terim'i ve Ali Dürüst'ü bitirmek istediler. Sen neden onları dinliyorsun? Biz varken Fatih Hoca'yı göndermek istedi. Biz de, 'o yoksa biz de yokuz' dedik.

‘’Melo sen yoksan bende yokum dedi’’

Mert Çetin mesela Arda'nın tercümanlığını bıraktı ve o dönem geldi. O zaman bir ekip oluşturmuştuk. Dünyanın en zor işlerinden biri yıldız oyuncuyu son yıllarında oynatmaktır. Son geldiğimde de bunlardan biri de Sneijder ve Sabri oldu. Sneijder'e, 'Sözleşme şimdi uzatmazsan bu senin için daha iyi olacak. Takım başarılar kazanacak ve kazancın artabilir.' dedik. Sabri'yi geri takıma aldık. Biz Eboue ile çok üstün başarılar kazandık. Melo, aslanlar gibi oynuyordu. Melo ben gittiğim gün 'Baba ben gidiyorum.' dedi. O hırs o takıma yansıyordu. Taraftarlarla bir oluyorduk ve kupa bırakmıyorduk.

‘’Galatasaray’ın sağ beki Dani Alves olabilirdi’’

O dönem çok iyi gidiş vardı ve 5-6 sene üst üste şampiyon olurduk. Biz o zaman 1-2 tane transfer yapmak istiyorduk. Fatih Hoca, Pepe'yi çok istedi. Real Madrid ile görüştük ve kabul etmediler. İlk önce kulüple görüştük. Önceden futbolcu ile görüşürdük kafasını karıştırabilirsiniz. Yıl 2015 yılıydı. Dani Alves'in eski eşi menajeridir. Bir kez maça geldi. Duygun başkanının döneminde oldu. Maçtan sonra pazarlık ettik. Sadece kendisinin komisyonu üzerinde çok sorun yaşadık. Yüzde 95 anlaşmıştık ve Dani Alves, biz yönetime devam etseydik Galatasaray'ın sağ beki olacaktı.

‘’Yerli futbolculara haksızlık ettik’’

Şu an kadro son yılların en önemli kadrosu. Ayrıca bazı oyuncular çok yaşlı. Bir çoğunu ben almazdım. Çok büyük masraflar. Sabri'yi yaşlı diye gönderiyorsunuz, sağ bekte aldığınız adama bakın. Hakan Balta'yı cezalandırıyorsunuz, stoper ve sol bek sıkıntısı yaşıyorsunuz. Selçuk, Sabri, Hakan ve Burak benden bir kez para istememiştir. Biz hep yerli futbolculara haksızlık ettik.

‘’Dursun Özbek Florya'ya çok gidiyor’’

Birkaç yerden başkana söylenen, 'Biz yapamıyoruz da o mu geliyor?' diye sözler duydum ve üzüldüm. Ben Galatasaraylıyım ve çok seviyorum. Çocuklarımı aşıladım ve onlar benden daha beter oldu. Böyle bir durumda Galatasaray'a hizmet etmekten kimse kaçmaz. Dursun Özbek ile kısa bir dönem çalıştım. Çok önceden seçim ile ekibini yenilemesi gerekiyordu. Tek başına hepsine yetişemezsiniz. Galatasaray'ın başkanı her gün idmana gitmez. Olmaz, olmamalı! Galatasaray'ın başkanı bizim kamp yaptığımız otele gelmez. Florya'ya çok gidiyor. Başkanın ulaşılmaması ve futbolcular ile yüz yüze olmaması lazım.

Gomis ve şampiyonluk yorumu

Gomis'i çok seviyorum ve tanıyorum. Ben Gomis'e hayranım... Şampiyonluk adayım lider olduğumuza göre biz. Takımlar inişli-çıkışlı. Trabzonspor'un en formsuz döneminde yenildik. Fenerbahçe'nin çok ciddi transfer yapacağının duyumlarını alıyorum. Fenerbahçe kalan üç maçı iyi geçirirse herkes transfer yapar.

Arda Turan ve Belhanda yorumu

Arda Turan benim okuduğum kadarıyla Londra'da derbi seyretmiş. İnşallah da Arsenal'e gider. Ben de tabii Galatasaray'a isterim. Şu an yüklü bir bonservis bedeli vardır. Biz Sneijder'e 5.5 milyon euro veriyorduk ama keşke olsaydı. Belhanda; İnsan hiç mi oynamaz, kıpırdamaz. Ben Galatasaray'ı tanıyamadım.