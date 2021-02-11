Abdurrahim Albayrak: Tribünden hasılat kaybımız 33 milyon euro

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, soruları yanıtladı, "Bu sezon tribünden kaybettiğimiz hasılat 33 milyon euro" dedi.

Transfer için konuşan Abdurrahim Albayrak, "Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek."Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek" dedi.

"Falcao takımda kalacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Falcao'nun doğumgününü kutluyorum. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini inşallah kendisine takdim ederim. Falcao bir markadır. Türkiye'ye gelemez dediler, ancak geldi. Falcao için Galatasaray'a gelen teklif yok. Falcao, çok değerli bir oyuncumuzdur" yanıtını verdi.