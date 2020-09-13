Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu ve orta saha transferi açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Okay Yokuşlu ve orta saha transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden birisi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" ifadelerini kullandı.

Orta saha transferi açıklaması

Mali konularda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Artık her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir değişiklik olursa paylaşırız" diye konuştu.

"Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz"

Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu olarak mali açıdan çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

Yüksek ücret alan ve takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili soru üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

"Belhanda 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt dışında bir spor adamının açıklamasına göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışıyoruz."

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili, "İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gideceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyorum, bekliyorum." şeklinde konuştu.