Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'in bonversininin alınmasını isteyen taraftara: Hemen bağış kampanyamıza katıl, hemen hemen

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasını isteyen taraftara yanıt verdi. Albayrak, "Hemen abiciğim, hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Abdurrahim Albayrak'a seslenen bir taraftar, "Hemen abicim hemen hemen hemen şimdi gidin verin parasını alın şu adamın bonservisini. Başlarım finansal fair-play'ine. Abdurrahim Başkanım sen gerekeni yaparsın bekletmeyin başımıza iş çıkmasın. Mostafa Mohamed bizimdir, bizim kalmalı" dedi.

Taraftarın tweet'ine yanıt veren Albayrak, "Hemen abiciğim hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" diye karşılık verdi.