Abdürrahim Albayrak: Podolski'yle anlaşmıştık ama...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Lukas Podolski hakkında itirafta bulundu. Albayrak, bu sezon devre arasında tek transfer yapmadan takımın geriden gelip liderliği ele geçirdiğine dikkati çekerek, "Devre arasında Podolski ile kesin olarak anlaştık ama kadrodaki yabancı fazlalığını eksiltemeyince vazgeçmek zorunda kaldık" dedi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Transfer yapmamak belki de hayırlı oldu. Stoper de almayı düşünüyorduk, ama fazladan bakın Koray Günter'i kazandık. BöyleceGalatasaray'ın parasını da harcamamış olduk. Devre arasında gönderdiğimiz 4 oyuncudan kulübe 5 milyon dolar tasarruf etmiş olduk. Gelecekte transferde artık büyük hatalar yapılmayacak. Süratle borçları eritmemiz ve Galatasaray'ın yarınlarını daha da yükseltmemiz gerek."