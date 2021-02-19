Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili iddialara cevap verdi

Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed ile ilgili çıkan “4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir” iddiasına cevap verdi. Albayrak, "Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor" dedi.

Galatasaray devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan Sarı Kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.

Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Mısır basını tarafından ortaya atılan "4 milyon doların üzerinde bir teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirebilir" iddiasına yanıt veren Albayrak, "Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok. Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz" ifadelerini kullandı.