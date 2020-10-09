Abdurrahim Albayrak istifadan döndü

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı ancak daha sonra kararından döndürüldüğü iddia edildi.



Galatasaray'da, Kasımpaşa yenilgisi sonrası Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Teknik Direktör Fatih Terim’in katıldığı kritik bir toplantı gerçekleşmişti.

Fanatik'in haberine göre; Abdurrahim Albayrak’ın, Terim’in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

Albayrak’ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakilerin, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdiği belirtildi.



Bunun üzerine Albayrak’ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.