Abdurrahim Albayrak: Gelecekte büyük transferler olmayacak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün borcunun yönetilebilir duruma geldiğini söylerken, "Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için yönetimimiz, Fatih hocamızın büyük çabası ve emeği vardır" dedi.

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Albayrak, sarı-kırmızılı camiayı birlikte hareket etmeye davet ederek, "Birlik olursak, Galatasaraylıların başaramayacağı hiçir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var" dedi.

Kulübün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Albayrak, "Galatasaray'ın borcu, artık yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Bu çok sevindirici bir durumdur" diye konuştu.

"Gelecekte büyük transferler olmayacak"

Abdurrahim Albayrak, transfer dönemlerini kârla kapattıklarını vurgulayarak, "Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında bir milyon Euro karımız var. Gelecek sezon başında güzel şeylere imza attığımızı göreceksiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz. Bunun için yönetimimiz, Fatih hocamızın büyük çabası ve emeği vardır. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik, diğerlerini de gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır"

Eleştirilere açık olduklarını aktaran Albayrak, "Biz eleştirilerden ders çıkarıyoruz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terketmediyse size söz veriyorum o adayı da halledeceğiz. O ada halledilecek arkadaşlar. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır" şeklinde görüş belirtti.

"14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylıyla beraber kutlayalım"

Albayrak, geriden kalan iki sezonu şampiyon kapattıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'bir şey yapamaz' dediği takımlar şampiyon oldu. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beraber olursak, başarılı olabiliriz. Gelin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylıyla beraber kutlayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, divan kurulu üyelerinin güncel gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından sona erdi.