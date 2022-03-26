Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ı Gomis yönetemez

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede söz alan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde tekrar kadrosuna kattığı Gomis'in 2018'deki ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

"Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil"

Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonu sonunda kazanılan şampiyonluğun ardından maaşında iyileştirme istediğini belirten Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray kulübünü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor" dedi.

"Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. En çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz" diyor. "Feghouli 3 milyon 850 bin avro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor" ifadelerini kullanan Albayrak, "Bu kulüp Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin Euro fark verseydik 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki 'Bizim hiçbir şeyimiz yok'. Bunu Galatasaray kulübü kabul edebilir mi? Bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı" şeklinde konuştu. (AA)