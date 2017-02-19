Abdürrahim Albayrak, Galatasaray başkanlığına aday

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Albayrak, Tudor'un 4 hoca adayından biri olduğunu da ifade etti.



Sarı-Kırmızılılar'ın İgor Tudor transferiyle ilgili konuşan Albayrak, "Kulüplerin birbirlerine ihtiyacı var. Binlerce antrenör var. Ama bir tane Karabükspor var. Ben dostluklardan yanayım. Bence İgor Tudor'un alınması doğru olmadı. Bir başka kulüpte çalışan, birkaç gün sonra maçı olan bir teknik direktörü ben almazdım. Tudor hoca adaylarımdan biriydi ama ben bu şekilde almazdım" ifadesini kullandı.

Başkanlık için hazırlık yaptığını da söyleyen Albayrak, 4 hoca adayının olduğunu söyledi.



Dursun Özbek'i reddettim



Albayrak, Dursun Özbek'in yönetime girmesi için teklif yaptığını ancak hedefinin bundan sonra başkanlık olduğu için kendisini reddettiğini söyledi.