Abdürrahim Albayrak: Erdoğan'la dostluğumuz pazara kadar değil, mezara kadardır

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın babasının Rize'den dostu olduğunu belirtti. Albayrak, "Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la" dedi.

Albayrak, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Abdürrahim Albayrak Kalçık'ın "İş adamı kimliğinizle Türkiye ekonomisini değerlendirir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herkesin içi rahat olsun. 2019'da ekonomi çok daha iyi olacak. Bakın; Dolar ve Euro yükseldi ama sonra yine düştü. Döviz yükseldiği dönemde korkmadım, o zor dönemi atlatacağımızı biliyordum. Ülkeni, devletini ve halkını seveceksin ve güveneceksin. Başka Türkiye yok. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz hepimiz. Türkiye'yi çekemeyenlere inat biz böyle davranmalıyız. Başkan Erdoğan ülkemizin iyi olması için çok çalışıyor. Başkanımızı çok eskiden beri tanıyorum. Kendisi hem rahmetli babamın Rize'den dostuydu, hem de benim abim. Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la. Ülkesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Ben yıllardır ulaşım sektöründeyim; yakından tanık oldum Türkiye'deki ulaşım alanındaki hizmetlerine. Bakın; yollarımıza, köprülerimize, otobanlarımıza. Çok ileri bir noktadayız. Eskiden yurt dışına gittiğimde oradaki güzel yolları, otobanları kıskandırdım. Şimdi Türkiye'de yapılanlar birçoğundan çok daha iyi. Bu, beni çok mutlu ediyor."