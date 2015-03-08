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Spor

Abdürrahim Albayrak: Dün gece hiç uyuyamadım

'Hamza Hoca'dan Allah razı olsun. İyi bir ortam var'

08 Mart 2015 15:21

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın kamp yaptığı otelde GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Heyecandan tüm gece uyuyamadığını söyleyen Albayrak, "Dün gece hiç uyuyamadım. Sürekli maçı düşünüyorum. Duygun Başkan da o soğukta Florya'ya kadar geldi bize destek verdi. Buradan Duygun Başkanıma da 'I love you Başkanım' diyorum" ifadelerini kullandı.

Albayrak takım içindeki son durumu da danlatırken, "Hamza Hoca'dan Allah razı olsun. İyi bir ortam var. Yenilerle, eskilerle birebir görüşmeler yaptı. Sakiniz. Maç saatini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki derbiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Futbolcu kardeşlerime çok güveniyorum. Allah'ın izniyle puan veya puanlarla Florya'ya döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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