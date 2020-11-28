Abdurrahim Albayrak: Diagne bugün 15 milyon Euro oldu; isteyenler de vardı, 15 milyon Euro veren alır

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de aldığı Rizespor galibiyetinin ardından konuştu. Karşılaşmada 3 gol atan Mbaye Diagne'yi öven Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon Euro oldu; isteyenler de vardı, 15 milyon Euro veren alır" dedi.

Albayrak, Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Kayserispor karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık.

"11'de banko oynayan 7 oyuncumuz yok ama Fatih hoca hiçbir şekilde bunu bahane etmedi. 2 haftada aşağı yukarı 15 gol atardık ama hepsi olmadı.

"Mbaye Diagne bugün 15 milyon Euro oldu; isteyenler de vardı, 15 milyon Euro veren alır."