Abdurrahim Albayrak: Çok iyi bir ekip kurmuştuk, çok üzgünüm

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak seçime giremeyecekleri yönünde çıkan karar hakkında konuşurken "Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk" dedi.

Galatasaray'da aralarında Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın da bulunduğu bazı eski yöneticilerin, 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday listelerinde yer alamayacağı açıklanmıştı.

Sabah'a konuşan Abdurrahim Albayrak itiraz sürelerinin geçtiğini ve üzgün olduğunu söyledi.

Abdurrahim Albayrak ne dedi?

"İtiraz etmeyeceğim. Çünkü ben Galatasaray'da gerginlik olsun istemiyorum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Galatasaray benim ailem. Galatasaray'a küskün olmam, kırgın olmam söz konusu olamaz. İtiraz süremiz de zaten geçti. Ama şu kadarını söyleyeyim, çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk."

"Ama dediğim gibi, bizde Galatasaray'a küsmek, kırılmak olmaz. Kim seçilir ise biz onun yanında olacağız. Ne zaman ihtiyaçları olursa yardım etmeye hazırız. Şimdiden seçilecek arkadaşıma ve ekibine hayırlı olsun, başarılar diliyorum."