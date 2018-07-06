Abdurrahim Albayrak ayrılıkları açıkladı

Abdurrahim Albayrak, takımdan gönderilmesi gündemde olan Tarık Çamdal ve Eray İşcan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal'a benim de çabamla kulüp bulacağız. Eray İşcan'la da yollarımızı ayırdık. Dün arkadaşlarıyla vedalaştı" ifadelerini kullandı.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

"Donk'un şampiyonlukta büyük katkısı oldu. Fatih Hoca da kendisiyle sözleşme uzatmamızı istedi. Çok daha yüksek teklifler olmasına rağmen Donk Galatasaray'ı tercih etti. Ev kirası, menajerlik ücreti içinde."

Takımdan 2 ismin ayrılığı açıklandı

"200 bin Euroluk indirim yaptı. Kendisi kulüp arıyor. Benim yardımlarımla kendisine kulüp bulacağız. Eray İşcan takım arkadaşları ile vedalaşmaya gelmişti. Eray ile yollarımızı ayırdık."

Sabri Sarıoğlu geri dönecek mi?

"Sabri Sarıoğlu ile ilgili bir ilgimiz yok. Menajerlerin oyunlarına gelmeyin. Böyle bir şey yok."