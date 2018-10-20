Abdurrahim Albayrak: "Erken değişiklikler hocanın elini kolunu bağladı"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şanssız bir maç oynadıklarını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: \"İlk 25 dakikada üç sakatlık yaşadık. Erken olan üç değişiklik hocanın elini kolunu bağladı. Allah\'tan ikinci yarıda aynı şanssızlıklarımız devam etmedi. Bir puan aldık, hiç yoktan iyidir. Çok önemli maç öncesi yeni sakatlar verdik esas üzüntü yaşamamıza sebep olan odur. Birkaç oyuncumuz milli takımdan sakat döndü. Sakatlarımıza bugün 3 oyuncu daha eklendi. Şanssız bir gündü. Futbol bu kazanabilirsin ya da kaybedebilirsin. Bugün aldığımız 1 puan da önemli. Bunu da unutmamak lazım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdurrahim Albayrak\'ın açıklamaları