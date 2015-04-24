Abdürrahim Albayrak: 2,5 saat içerisinden 2 saniyelik görüntü çıkartmak hiç hoş olmadı

Galatasaray antrenmanına gelen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın oğlu Muhammet'i, futbolculara tanıtırken yaptığı el hareketleri nedeniyle eleştirilen Abdurrahim Albayrak, özür diledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın dünkü antrenmanına gelen Muhammet'i Sneijder ve Melo'yla tanıştırırken eliyle silah işareti yapmış ve bu görüntülerin basına yansımasının ardından büyük tepki çekmişti.

GS TV'ye konuyla ilgili bir açıklama yapan Albayrak, "Dün 23 Nisan vesilesiyle Muhammet'i buraya getirmeye karar vermiştik. Amacımız ona destek vermekti. 2.5 saat içerisinden 2 saniyelik görüntü çıkartmak hiç hoş olmadı. Biz onu buraya mutlu etmek için çağırdık. Benim Sneijder'e anlatış şeklim yanlış anlaşılmış olabilir ancak ben eğer bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem tüm Türkiye'den özür diliyorum" dedi.