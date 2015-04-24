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Spor

Abdürrahim Albayrak: 2,5 saat içerisinden 2 saniyelik görüntü çıkartmak hiç hoş olmadı

Albayrak'ın, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın oğlunu futbolcularla tanıştırırken yaptığı hareket büyük tepki çekmişti

24 Nisan 2015 21:29

Galatasaray antrenmanına gelen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın oğlu Muhammet'i, futbolculara tanıtırken yaptığı el hareketleri nedeniyle eleştirilen Abdurrahim Albayrak, özür diledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın dünkü antrenmanına gelen Muhammet'i Sneijder ve Melo'yla tanıştırırken eliyle silah işareti yapmış ve bu görüntülerin basına yansımasının ardından büyük tepki çekmişti.

GS TV'ye konuyla ilgili bir açıklama yapan Albayrak, "Dün 23 Nisan vesilesiyle Muhammet'i buraya getirmeye karar vermiştik. Amacımız ona destek vermekti. 2.5 saat içerisinden 2 saniyelik görüntü çıkartmak hiç hoş olmadı. Biz onu buraya mutlu etmek için çağırdık. Benim Sneijder'e anlatış şeklim yanlış anlaşılmış olabilir ancak ben eğer bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem tüm Türkiye'den özür diliyorum" dedi.

 

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