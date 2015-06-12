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Abdulllah Cömert davası 19 Ekim'e ertelendi

Abdulllah Cömert'in kardeşi: Bizi terör ile suçluyorlar, Türkiye'de adalet böyle!

12 Haziran 2015 16:47

Hatay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden biber gazı kapsülüyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili güvenlik gerekçesiyle Balıkesir'e alınan davada, tutuksuz sanık polis A.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık polis A.K.'nin tutuklanma talebini reddeden mahkeme, duruşmayı 19 Ekim 2015 tarihine erteledi.

Davanın 4'üncü duruşması bugün saat 09.00'da Balıkesir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sabah saatlerinde çok sayıda polis adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Duruşmaya Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve kardeşi Adnan Cömert, çok sayıda müdahil avukat katıldı.

Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlamalarıyla dava açması nedeniyle Abdullah Cömert'in ağabeyi Zafer Cömert bugünkü duruşmaya katılamadı. 

 

Adnan Cömert: Artık tutuklanmasını bekliyoruz

 

Abdullah Cömert'in kardeşi Adnan Cömert, "Artık tutuklanmasını bekliyoruz. Tüm kanıtlar, ses kayıtları, ispatlamamıza rağmen olmadı. Tutuklanmasını bekliyoruz. 16 saatlik yoldan geliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bir gazetecinin Zafer Cömert'i sorması üzerine konuşan Adnan Cömert, "Bizi terör ile suçluyorlar. Türkiye'de adalet böyle" diye yanıt verdi.

 

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