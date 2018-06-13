Abdüllatif Şener'in seçim bürosuna saldırı: 100 kadar vandal merkezimizi bastı; yaralılar var

CHP Konya Milletvekili adayı ve eski Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Konya’daki seçim bürosuna 100 kadar sopalı kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre olayda yaralananlar var. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şener, “AKP Gençlik Kollarından 100 kadar vandal, Seçim Koordinasyon Merkezimizi bastı. Bayrakları, posterleri indirdiler. Masalara, sandalyelere ve seçim minübüslerine zarar verdiler. Üç gencimiz hafif yaralandı. Mafya yöntemleriyle seçim kampanyasına hayır!” dedi.