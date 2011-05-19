Abdüllatif Şener'in eşi kaza geçirdi

T24 - Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener, kullandığı otomobille kaza yaptı. Berrin Şener kazadan yara almadan kurtuldu.



Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener'in seçim çalışmaları nedeniyle kentte bulunan eşi Berrin Şener, kullandığı otomobille kaza yaptı.



Kentte seçim çalışmalarını sürdüren Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener'in kullandığı otomobil, Sivas'ta Kepçeli kavşağında, Mesut Yalçın'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.



Berrin Şener ile otomobilde bulunan kızı Elif Zehra Şener, TP Sinop İl Başkanı Hüsnü Cömert'in eşi Emine Cömert ile partili Muhsine Arslan kazayı yara almadan atlatırken, diğer araç sürücüsü Mesut Yalçın yaralandı.



Berrin Şener ve yanındakiler tedbir amacıyla ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak gözetim altına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde Berrin Şener ve diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Berrin Şener hastanede telefon ile eşi Abdüllatif Şener'e sağlık durumları hakkında bilgi verdi.



Kazanın duyulmasının ardından Şener'in oğlu Bedirhan da hastaneye gelerek kaza ile ilgili bilgi aldı. Kaza nedeni ile korkan kardeşi Elif Şener'e sarılarak moral vermeye çalıştı. Olaydan bir süre sonra Abdüllatif Şener de hastaneye gelerek, eşi ve kızı ile diğer partilileri ziyaret etti.



Diğer otomobilin sürücüsü Mesut Yalçın ise kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.





