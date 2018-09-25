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Abdüllatif Şener'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine: Ekonomik savaş lafları, stratejik ortaklığımızı gizleme aracı mı?

Erdoğan ABD'de, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi etkinliğine katıldı

25 Eylül 2018 13:13

AKP kurucularından ve CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın ABD seyahatine ilişkin olarak Twitter hesabından, "Amerika bize ekonomik savaş açan bir ülke mi, yoksa 'stratejik ortak' mı? Yoksa, ekonomik savaş lafları, stratejik ortaklığımızı gizleme aracı mı?" diye sordu.

Çocuğunluğu bakan 8 kişi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Erdoğan'ın ziyareti dikkatleri çekti. Sosyal medyada Erdoğan'ın 'ekonomik düşman' ilan ettiği bir ülkeye ziyarette bulunması sorgulanmıştı. CHP'li Abdüllatif Şener konuya ilişkin Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanı niçin ABD’de? Amerika bize ekonomik savaş açan bir ülke mi, yoksa 'stratejik ortak' mı? Veya hem ekonomik savaş, hem stratejik ortaklık yaptığımız bir ülke mi? Yoksa, ekonomik savaş lafları, stratejik ortaklığımızı gizleme aracı mı?" diye sorularını sıraladı.

CHP'li Şener, "Dürüst bir açıklama, lütfen!" diye de ekledi.

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