Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a: Ne bu yaa! Pes yani!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la 14 Ağustos 2001'de AKP'yi çekirdek ekipteki dördüncü isim olan Abdüllatif Şener muhalefetini Twitter'daki hesabından da sürdürüyor.

İlk AKP hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan, AKP ile yolları ayrıldıktan sonra yöneldiği alternatif yeni parti girişiminde başarısız olan Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuveyt gezisi sırasında bir çocuğun elini öperken fotoğraflayan kareye tepki gösterdi.

Şener'in Twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle: