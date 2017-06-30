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Abdüllatif Şener'den AKP'ye çağrı: 'Adalet Yürüyüşü'ne sen de katıl

"Ülkede adalet, hak hukuk var mı; yok"

30 Haziran 2017 14:07

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Şener, "Adalet Yürüyüşü devam ediyor. Ama iktidar eleştiriyor. Niçin itiraz ediyorsun? Ülkede adalet, hak hukuk var mı? Yok. Gel sen de katıl" diye yazdı.

Abdüllatif Şener, yürüyüşün 12'nci gününde korteje katılmış; yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'na eşlik etmişti.

Abdüllatif Şener'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

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Abdüllatif ŞenerKemal Kılıçdaroğluadalet yürüyüşü
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