Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'la birlikte AKP'yi kuran dört isimden biri olan ve ilk AKP hükümetinden Başbakan Yardımcılığı yapan Abdüllatif Şener "Siyasete CHP'de devam edebilirim" dedi. CHP'nin 1 Kasım seçimleri için açıkladığı milletvekili aday listesinde Şener'in adı yer almadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından CNN TÜRK'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan eski bakan Abdüllatif Şener, CHP'den milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Şener, "Şu anda benim de bilgim dahilinde bir adaylık durumu yok ama bu olmaz diye bir şey yok. CHP'den siyasete devam edebilirim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini 1 Kasım seçimlerinde temsil edecek isimlerden oluşan 550 kişilik milletvekili listesini bugün ilk olarak MYK’sına, daha sonra Parti Meclisi’ne sundu. Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre toplantı öncesi AK Parti ’nin kurucularından Abdüllatif Şener ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi Ankara koridorlarını da hareketlendirdi. Abdüllatif Şener’in CHP’den aday gösterilebileceği konuşuluyor.

Kritik toplantılar öncesinde CHP Genel Merkez Kulisleri de hareketlendi. Listeler üzerinde çalışan Kılıçdaroğlu; Gaziantep, Balıkesir, İstanbul, Bursa’da işadamları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Eski milletvekilleri ile sık sık biraraya gelen Kılıçdaroğlu listesini Çevre sokaktaki Parti Okulu’nda yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Okulu’nda AK Parti kurucusu ve eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener ile de görüştüğü öğrenildi. Şener’in CHP listesinden aday gösterilebileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, Parti Okulu’nda Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl ile de biraraya geldi.

Kısmi değişiklik

Kılıçdaroğlu listesinin son halini Merkez Yönetim Kurulu’na sunacak. MYK’da 7 Haziran’da liste dışı kalan Yakup Akkaya, Seyhan Erdoğdu, Ercan Karakaş’ın isimlerin yine listede olmadığı konuşuluyor. öte yandan Murat Özçelik’in adaylığı ise Kılıçdaroğlu’nun kararına bağlı olacağı belirtiliyor.