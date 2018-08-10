Abdüllatif Şener: Bir diktatör kriz çıksın demez değil mi; ama düşünmez sanmayın

Türk lirası, dolar karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 12'ye yakın değer kaybederek, 6.30 ile tüm zamanların en düşük düzeyini gördü. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, doların yükselişine yönelik, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

Abdüllatif Şener, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın! Sn Erdoğan; -Saraylar, köşkler -Özel uçak filoları, lüks otomobiller -Meşruti krallarda bile olmayan yetkiler, -Çuval çuval oylar İstedi de, bu fakir fukara garip guraba halk vermedi mi? Verdi! Peki! Bu halk, baştan doğruları bilme hakkını kaybetmeseydi, vermeye devam eder miydi? "