Abdüllatif Şener: AKP'li milletvekilleri ve bakanların yarısı 'hayır' oyu verecek

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında konuştuğu AKP'li bakan ve milletvekillerinin yarısının referandumda 'hayır' oyu vereceklerini iddia etti.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, KRT'de katıldığı televizyon programında referandumda AKP'li bakan ve miletvekillerinin yarısının 'hayır' oyu vereceğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Şener'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:



"Meclis'te gizli oy ihlal edildi"



"Meclis'te evet oyu veren milletvekili ve bakanların yarısının sandık başında hayır oyu vereceğine inanıyorum. Çünkü konuştuklarımız var. Bakanlardan da var hayır oyu verecekler var. Çünkü Meclis'te buna 'evet' oyu vermemek önümüzdeki seçimde listeden çıkarılmak, milletvekilliğine son vermek anlamına geliyor. Gizli oy ihlal edildi, tek tek bütün oy veren milletvekili ve bakanlar izlenmişti."