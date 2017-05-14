Abdüllatif Şener: Acılı bir anneyi yuhalatıp, “Tüm anneler annemdir” derse…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la 14 Ağustos 2001'de AKP'yi çekirdek ekipteki dördüncü isim olan Abdüllatif Şener, Twitter hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Şener, mesajında Gezi eylemlerinde ekmek almak için evden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan'ı isim vermeden hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"BULMACA: Acılı bir anneyi yuhlatıp, tüm anneler annemdir derse; milyonları sıfırlayıp, utanmaz da kükrerse; Y mi olur Z mi olur, söyle dost!"

Ne olmuştu?

Erdoğan, Gezi eylemleri sırasında Berkin Elvan’ın polisin gaz fişeğiyle hayatını kaybetmesinin ardından 14 Mart 2014’te yaptığı bir mitingde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekmek almaya giden çocuk diyor, ne ekmek alması, ne alakası var. Annesi diyor ki, 'Evladımın katili Başbakan' diyor. (Yuh sesleri) Ben evlada sevgiyi bilirim ama sizin evladınızın mezarınıza karanfil ve demir bilye atılmasını pek anlamadım. Aynı şeyi babası söylüyor. Biz başka baba da tanıdık. DHKP-C terör örgütü o akşam geliyorlar benim eski muhitimden geçerken daha üç ay oldu askerden geleli, Burak yavrumuzu orada şehit ediyorlar (Yuh sesleri) Burakcan’ın elinde sapan yoktu, silah yoktu. Sadece evinin önünde olan bu yavruyu orada şehit ediyorlar. (Yuh sesleri) Bunlar bu teröristlerle el ele iş tutuyorlar. O yavrumuzu öldürenler işte Kılıçdaroğlu’nun illegal cellatlarıdır, bunu böyle biliniz."