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ABDULLAH BAYBAŞİN GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) 

28 Ocak 2011 18:07

-ABDULLAH BAYBAŞİN GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon kapsamında ele geçirilen 281 kilo 500 gram kokaine ilişkin Abdullah Baybaşin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.  Uyuşturucu ticaretine yönelik olarak Ambarlı Limanı'ndaki bir gemiye operasyon düzenlendi.  Operasyonda 975 paket halinde 281 kilo 500 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen Abdullah Baybaşin ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonda ele geçirilen kokain miktarının Türkiye'de bugüne kadar yakalanmış en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

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