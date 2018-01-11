Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası

HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan, "Terör örgütüne yardım etme" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Aynı davada karar çıktı. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.