T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

11 Ocak 2018 19:24

HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan, "Terör örgütüne yardım etme" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Aynı davada karar çıktı. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tekrar  8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

ETİKETLER

Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydanceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24