-ABDULLAH UÇMAK'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın avukatı Ekrem Demirel, operasyondan önce görüştüğü müvekkilinin kendisine olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylediğini bildirdi. Avukat Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiğini ve kendisine Uçmak'ın henüz buraya getirilmediğinin söylendiğini aktardı. Getirildiğinde müvekkiliyle görüşeceğini ifade eden Demirel, bu tür saldırı olaylarının ardından mağdurun eskiden husumeti bulunan kişilerle ilgili polisin çalışma yapmasının normal olduğunu, ancak henüz bu konuyla ilgili fazla söylenecek bir şey olmadığını kaydetti. Uçmak'ın, Tatlıses ile ilgili iki dosyası bulunduğunu, bunlardan birinin kesinleştiğini, diğeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini anlatan Demirel, ''Operasyondan önce kendisiyle görüştüm. Bana olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Olaya karışma, azmettirme, yönlendirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi'' şeklinde konuştu. Avukat Demirel, Abdullah Uçmak'ın geçen yıl Eylül ayında cezaevinden çıktığını hatırlattı.