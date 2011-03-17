Abdullah Uçmak: Tatlıses'in kanı akana kadar bu olay sürecek

T24 - İbrahim Tatlıses'i vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Uçmak'ın ünlü sanatçıyla aralarındaki husumeti 1998 yılında Arena programında anlattığı ortaya çıktı.



İbrahim Tatlıses'e suikast hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla 2004 yılında yargılanan ve bu suçtan beraat eden Abdullah Uçmak neden böyle bir girişimde bulunulduğunu 23 Ocak 1998'de Arena programında yapılan ropörtajda anlatmıştı. Tatlıses'de yine aynı programda yapılan bir ropörtajda iddialara yanıt vermişti.

İşte Abdullah Uçmak ve İbrahim Tatlıses'le yapılan o ropörtajdan satır başları:

Muhabir: Tatlıses'e yapılan saldırıyı siz mi azmettirdiniz?

Uçmak: Olaydan haberim yok, ben Adana'daydım. Olayı yapanlar benim arkadaşlarım. Bu olayı gerçekleştirmeleri lazımdı. Tatlıses belki de o olayda ölebilirdi. Yanında masum kişiler olduğu için arkadaşlarım o olayı sonuçlandırmamıştı. O iki arkadaşımızın kanını akıttı. Onun da kanının akması gerekir. Çıkıp televizyonda şov yaptı, 'Ben vurdurdum' diye. Bunların Hasan Bora ile aralarında husumet varmış. İftar zamanı Bora'nın yanına gitmiştim iftarı açmak için. İftara zaman kalmadan aşağıdan silah sesleri geldi. Aşağıya indiğimizde 4 adam silahlı şekilde ortalığa ateş ediyordu ve arkadaşlarımızı vurmuşlardı.



Bu saldırılar daha nereye kadar sürecek?



Onu Allah bilir, ta ki İbrahim Tatlıses'in kanı akana kadar. Onun ölüp ölmeyeceğini Allah bilir. Sebepsiz yere iki adamı vurdurdu. Husumet varsa Hasan Bora'yı vur, ne diye masum insanları vurdururuyorsun. Sonra televizyonda çıyıor benim yeğenlerim var falan, herkesin kendine göre çevresi var.

Ben arkadaşlara sordum neden vurmadınız diye? Onlar da "Abi yanında bayan vardı vurmadık o nedenle sadece uyarı amaçlı ateş açtık" dediler.

Muhabir:Son nokta nerede olacak?



Uçmak: Bilmiyorum artık nerede olacak.



Tatlıses'in de etrafında silahlı adamlar var ne olacak?



İlk kanı kendileri akıttı ben kendisini tanımam. Biz kendisini sanatçı olarak biliriz. En azından bizden özür dileyebilirdi. Ama o televizyonlara çıkıp hava yaptı.



Neden sürekli silahlı geziyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla lakabınız Adanalı Apo neden böyle diyorlar size?



Uçmak: Muhakkaki başarılı olduğumuz bir yön var ki bize böyle lakap koymuşlar.





İbrahim Tatlıses'le yapılan ropörtaj:



Muhabir: Neden böyle bir saldırı oldu?



Pis bir adam(Hasan Bora), adını bile ağzıma almak istiyorum. O adamdan cereyan ediyor. Bizim depoya gidiyor, kadına silah çekiyor. Bizim çocuklar oraya gitmelerinin sebebi bu adamın benim yazahaneme gelip silah çekmesi nedeniyle. Orada vurulan çocuklara gelince. Ne ben tanırım ne de oraya giden benim çocuklar tanır. Olay günü telefon açtım ne oldu diye, abi iki yaralı var ölü de olabilir dediler. Ben beynimde vurulmuşa döndüm, yaralı her şekilde kurtulur ama, ölüye yapacak bir şey yok. Allah'tan kurşun kalbinin üzerinden çıkıp gitmiş, bir arkadaş da ayağından yaralanmış. Az önce o pislik dediğim adama nedir o yaralıların durumu masrafını karşılayayım dedim. Onlara 10 bin dolar gönderdim. Eğer o arkadaş yaşıyorsa yatsın kalksın bana dua etsin. Çocuklara zor frenledim. Çocuklar yoksa orayı havaya uçururdu. Bunu onlar da bilir. Ben kimseye kesin asın demem, ben duygusal adamım, en son çocukları yanımdan kovdum bu nedenle. Onlar bu olayı benden habersiz yapmış. Ben duygusal adamım bu olaylara girmem...





