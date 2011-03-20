Abdullah Uçmak: Olay benim üstüme yıkılmaya çalışılıyor

T24 - İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırıda azmettirme suçlamasıyla tutuklanan Abdullah Uçmak ve 6 kişi adliyeye sevk edildi. Uçmak, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alınan şüphelileri tanımadığını söyleyen Uçmak, sürücü ve kurşunu sıktığı iddia edilen şüphelilerle bir alışveriş merkezinde yan yana olduğu fotoğrafı da tesadüf olarak niteledi. Uçmak ile birlikte 4 kişi, 2 kere adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren şahısların birinin azmettirmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri, azmettirici olarak değerlendirilen şahıs ile olayı gerçekleştiren şahısların olay yerinde 2 kere keşif yaptıkları, şahıslar arasında telefon irtibatlarının olduğu, azmettiren şahsın yakalanmamak için kendice bir plan kurduğu, plan kapsamında olayı gerçekleştiren şahıslar ile irtibatın tespit edilememesi için 2 adet yeni telefon ile sim kart aldığı ve olay günü bu telefonlar ile irtibat kurdukları belirlenmiştir" denildi. Açıklamada azmettiren şahsın olay öncesinde olay yerine yakın bir yerde, olayı gerçekleştiren şahısların bulunduğu Fiat marka Linea model araçtan indiği ve şahısların buradan yönlendirdiği belirtilerek “Azmettiren kişi başka bir şahsı da televizyon izleyerek sanatçı İbrahim Tatlıses'in Beyaz TV'den çıkışı hakkında bilgi vermesi için görevlendirdiği bu şahıstan aldığı bilgileri olayı gerçekleştiren şahıslara aktardığı, aldıkları talimata göre hareket eden şüpheli şahısların, uzun namlulu silahla ateş etmek suretiyle sanatçı Tatlıses ve Buket Çakıcı'yı yaralayarak gri renkli Fiat marka Linea model olay yerinden kaçtıkları, olay sırasında irtibat kurdukları telefon ve sim kartları yakalanmamak için kırdıkları tespit edilmiştir.” denildi.

Yapılan tespitlerin ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saat 16.30 sıralarında Balıkesir ile Avcılar, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Üsküdar, Pendik, Sancaktepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 45 ayrı adreste arama yapıldığı ifade edilerek “Aramalarda bir kalaşnikof, 5 tabanca ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan otomobil bulunarak incelemeye alındı. Söz konusu aracın olayın azmettiricisi tarafından kiralandığı, olay sonrasında tekrar oto kiralama şirketine teslim edildi. Olay sırasında kullanıldıktan sonra kırılan telefon ve sim kartları da ele geçirildi" denildi.



Gölet boşatıldı

Olayda kullanılan silahın Kurtköy'de bir gölete atıldığı belirtilerek “ Göletin bulunduğu yere gidildiğinde kalaşnikofa ait parçalar bulundu. El konulan parçalar incelemeye alındı. Bu sırada arama yapılması için gölet suyu boşaltıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri gölet içerisinde yapılan aramalarda kalaşnikofu buldu. Bahse konu silahın yapılan kriminal incelemesinde olayda kullanılan silah olduğu tespit edilmiştir" denildi.



8 kişi serbest bırakıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Azmettirici olduğu öne sürülen Abdullah Uçmak, kurşunu sıktığı iddia edilen E.A., Tatlıses'in kanaldan çıkışı sırasında Uçmak'ı arayarak bilgi verdiği belirtilen M.A., Uçmak'ın kadın arkadaşı A.A., ve A.A'nın oğlu M.A ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi. 1 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü

ekiplerince adliyeye götürülürken olayda otomobili kullanan Yunus A. İse dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Suçlamaları kabul etmedi

Öte yandan emniyette dün gece sorguya alınan Abdullah Uçmak'ın emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Uçmak'ın, kurşunu sıktığı belirtilen E.A ile sürücü Y. A'yı tanımadığı, kendileriyle hiç görüşmediğini söylediği belirtildi. Ancak polis ekipleri Uçmak'ın önüne E.A ve Y. A ile bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan buluşmaların yer aldığı fotoğrafı koydu. Ancak Uçmak'ın, “Burası bir alışveriş merkezi. Burada herkes herkesle yan yana gelebilir. Ben onlarla orada buluşmadım. Tesadüfen yan yana gelmişiz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayın azmettiricisi ben değilim. Y.A'nın verdiği ifadeler gerçek dışıdır. Kendisini daha önce hiç görmedim. Tanımıyorum. Olay benim üstüme yıkılmaya çalışılıyor" dediği ifade edildi.



PKK iddiası

Uçmak'ın sorguda polise “Beni PKK'yla ilişkilendiriyorlarmış" dediği ardından da “ Benim PKK ile bir ilişkim olamaz. Onlarla hiçbir şekilde yan yana gelmem" dediği belirtildi.



Sürücünün ifadesi

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Y.A'nın emniyetteki ifadesinde olayı tüm detaylarıyla anlattığı öğrenildi. Y.A'nın ifadesinde Uçmak ile cezaevinden bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını, olayın Tatlıses'i korkutmak için yapılacağını bildiğini ancak Tatlıses'in vurulacağını bilmediğini söylediği öğrenildi. Uçmak'ın olaydan önce otomobilden indiğini ve talimatın Uçmak tarafından verildiğini iddia eden Y.A kendisine Uçmak tarafından 500 bin lira teklif edildiğini söylediği belirtildi.



2 kere adam öldürmeye tam teşebbüs

Uçmak,Y.A., E.A. M.A'nın, olayda Tatlıses ve Buket Çakıcı'nın yaralanması nedeniyle 2 kere adam öldürmeye tam teşebbüs, Uçmak'ın kadın arkadaşı A.A ve oğlu M.A'nın ise evlerinde kalaşnikof bulunduğu için 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefetten adliyeye sevk edildiği ifade edildi.



