-ABDULLAH UÇMAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdullah Uçmak ve biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.