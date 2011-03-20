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ABDULLAH UÇMAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

20 Mart 2011 13:40

-ABDULLAH UÇMAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.    Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdullah Uçmak ve biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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