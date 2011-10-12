Abdullah Öcalan’ın kardeşi İmralı’ya gitti

T24 - Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ziyaret için İmralı’ya gitti.



Sabah saatlerinde, Bursa’nın Gemlik ilçesi Jandarma Komutanlığı’na Mehmet Öcalan ile birlikte, İmralı’da tutuklu bulunan Şeyhmus Poyraz’ın kız kardeşi Felek Cızlaşmak ve Bayram Kaymaz’ın annesi Medine Kaymaz geldi. Bir süre araçlarında bekleyen 3 kişi, daha sonra tek tek Jandarma Komutanlığı’na alınarak kimlik tespiti yapıldı. Bu esnada, Jandarma Komutanlığı’na gelen bütün araçlar arandı.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından camları filmle kaplı bir araçla Jandarma Komutanlığı’ndan çıkarılan kardeş Öcalan, Cızlaşmak ve Kaymaz, geniş güvenlik önlemleri altında İmralı Adası’na gitmek üzere Gemport Limanı’na hareket etti.



Gemi ile adaya giden 3 kişinin, akşam saatlerinde geri dönmesi bekleniyor. Bu arada, Öcalan, Cızlaşmak ve Kaymaz’ın, beraberlerinde getirdikleri 2’şer adet poşetle yakınlarına gazete ve bazı malzemeler götürdükleri görüldü.