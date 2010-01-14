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Abdullah Öcalan'ın İngiliz avukatları İmralı'da

Öcalan’ın AİHM’deki davasını üstlenen, İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi üyesi Vine ile 2 avukat dün İmralı adasına gitti.

14 Ocak 2010 02:00

Abdullah Öcalan’ın AİHM’deki davasını üstlenen, İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi üyesi Catriona Vine ile 2 avukat dün İmralı adasına gitti.

Avukatlar Ömer Güneş, Metin Deniz ve Vine ile kendisine tercümanlık yapacak Ali Mesut Özcan, İstanbul’dan özel otomobille Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi. Kontrol edilen avukatlar, plakası sökülmüş beyaz bir servis minibüsüyle Gemport Limanı’na hareket etti. Öcalan, AİHM’deki davasını  takip eden avukatlarından en son 30 Nisan 2008 günü İngiliz Timothy Otty ile görüşmüştü.

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