İçişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamalarına yasak getirdi. Bakanlık kararı ile bu yıl Şanlıurfa'da, 31 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinlik yasaklandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; nüfus kayıtlarında 14 Nisan doğumlu gözükmesine rağmen, taraftarları 2004 yılından itibaren her yıl 4 Nisan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamaya başladı.

Halfeti'nin Ömerli Köyü'nde dünyaya gelen Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyenlere güvenlik güçlerince izin verilmediği için olaylar çıkıyordu.

2009 yılında 2 kişinin ölümüne yol açan kutlamalara, 2010 ve 2011 yılında izin verildi ve binlerce kişi Ömerli Köyü'ne giderek Öcalan'ın doğduğu evi ziyaret etti.

Ziyarette binlerce kişi Öcalan'ın doğduğu evdeki fotoğraflarını öperken, bahçesinde bulunan toprakları da yanında götürüyordu.

'Dağ kadrosuna eleman kazandırılıyor'

Abdullah Öcalan'ın bu yıl 63'üncü yaş günü kutlamalarına izin verilmeyeceği yönündeki İçişleri Bakanlığı kararı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, Öcalan'ın 2003 yılında yandaşlarına verdiği talimatlar doğrultusunda 2004 yılından itibaren 4 Nisan tarihinde doğum günü kutlaması adı altında bölücü örgüt propagandası ve örgüte taban kazandırma faaliyeti yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş yıllarda hoşgörü gösterilerek izin verilen eylemler bölücü terör örgütüne müzahir gruplarca istismar edilerek yoğun şekilde terör örgütünün ve elebaşının propagandasına dönüşmüş, emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine karşı taşlı ve molotoflu saldırılar gerçekleştirilmiş ve bu haliyle eylemlerin çoğunluğu yasadışı ve şiddet içerikli olarak tezahür ederek halkımız ile güvenlik güçleri karşı karşıya getirilmiştir.

Olaylar bittikten sonra bir çok aile tarafından emniyet yetkililerine genç yaştaki çocuklarının kaybolduğuna dair başvurular yapılmış, araştırmalar neticesinde bu gençlerin örgütün dağ kadrosuna kazandırıldığı anlaşılmıştır. Eylemler ve çıkan olaylar yerel ve ulusal medya vasıtasıyla halka yansımış, güvenlik güçlerinin insan hayatını koruma amacıyla gösterdikleri sağduyulu yaklaşımlar teröre ve destekçilerine müsamaha gösteriliyor imajı uyandırarak kamu vicdanını rahatsız etmiştir.

Ayrıca küçük bir yerleşim yeri olan Ömerli Köyüne ziyaret bahanesiyle izdiham oluşarak giden binlerce kişiyi istiap edecek alan bulunmaması sebebiyle köy civarındaki tarım alanları zarar görmüş ve köy halkı tarafından güvenlik güçlerine çok sayıda şikayet intikal etmiştir."

Yasak getirildi

Açıklamada, bu yıl da yapılması beklenen eylemlerin terör örgütünü destekleyen grupların organizesi, yönlendirmesiyle planlandığı belirtilerek, şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütü elebaşının sözde doğum günü etkinliğine dair 31 Mart-8 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stand açma vb. türdeki tüm etkinlikler İçişleri Bakanlığının 27/03/2012 tarih ve 69286 sayılı yazılarıyla yasaklanmıştır."

Alınan karar sonrası polis ve jandarma, Şanlıurfa'nın giriş ve çıkış noktaları ile kent merkezinde 30 uygulama noktası oluşturdu.

Oluşturulan noktalarda kente gelen tüm araçlar ve vatandaşların kimlik kontrolünden geçirilmesine başlandı. Güvenlik güçlerinin özellikle 3 Nisan'dan itibaren Öcalan'ın doğum günü kutlaması için kente gelecek olanlara izin vermeyeceği bildirildi.