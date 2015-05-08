T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Öcalan'ın avukatları beraat etti

Kararın gerekçesinde, hakim emri ile de olsa müvekille avukatı arasındaki görüşmenin kaydedilmesinin kanuna aykırı olduğu belirtildi

08 Mayıs 2015 13:21

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Öcalan'ın avukatları hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davada beraat kararı çıktı. Kararın gerekçesinde, hakim emri ile de olsa müvekille avukatı arasındaki görüşmenin kaydedilmesinin kanuna aykırı olduğu ve delil sayılamayacağı vurgulandı.

Avukatlar İbrahim Bilmez ve Muhdi Öztüzün hakkında, müvekkilleri Abdullah Öcalan'la 13 Ağustos 2010'da yaptıkları görüşmede, "Örgütle ilgili bilgi aktarıp yapılması gerekenler konusunda bilgi aldıkları" iddiasıyla "terör örgütüne üye olmak suçundan" dava açıldı.

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki avukatın söz konusu tarihte yaptıkları görüşmede Bursa 1'nci İnfaz Hâkimliği'nin verdiği kararla bir görevlinin hazır bulunduğu ve konuşmaların bu görevli tarafından ses kayıt cihazına kaydedildiği belirtildi.

 

Hakim kararıyla da olsa kanuna aykırı

 

Ancak, Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, Öcalan'ın cezaevinde avukatlarıyla yaptığı görüşmenin hâkim kararıyla da olsa dinlenmesinin ve bunların delil sayılmasının kanuna aykırı olduğuna karar verdi. Bunun üzerine iki avukat beraat etti.

ETİKETLER

abdullah öcalanavukatlarberaatmahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24