Abdullah Öcalan'ın avukatları beraat etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Abdullah Öcalan'ın avukatları hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davada beraat kararı çıktı. Kararın gerekçesinde, hakim emri ile de olsa müvekille avukatı arasındaki görüşmenin kaydedilmesinin kanuna aykırı olduğu ve delil sayılamayacağı vurgulandı.

Avukatlar İbrahim Bilmez ve Muhdi Öztüzün hakkında, müvekkilleri Abdullah Öcalan'la 13 Ağustos 2010'da yaptıkları görüşmede, "Örgütle ilgili bilgi aktarıp yapılması gerekenler konusunda bilgi aldıkları" iddiasıyla "terör örgütüne üye olmak suçundan" dava açıldı.

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede iki avukatın söz konusu tarihte yaptıkları görüşmede Bursa 1'nci İnfaz Hâkimliği'nin verdiği kararla bir görevlinin hazır bulunduğu ve konuşmaların bu görevli tarafından ses kayıt cihazına kaydedildiği belirtildi.

Hakim kararıyla da olsa kanuna aykırı

Ancak, Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, Öcalan'ın cezaevinde avukatlarıyla yaptığı görüşmenin hâkim kararıyla da olsa dinlenmesinin ve bunların delil sayılmasının kanuna aykırı olduğuna karar verdi. Bunun üzerine iki avukat beraat etti.