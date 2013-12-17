Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez beraat etti

KCK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez'e tutuklu bulunduğu dosyadaki iddialara benzer suçlamalarla açılan davalardan sürpriz kararlar çıktı.

Halen KCK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın avukatı İbrahim Bilmez'e tutuklu bulunduğu dosyadaki iddialara benzer suçlamalarla açılan davalardan sürpriz kararlar çıktı. Kemal Göktaş'ın gazetevatan.com'da yer alan haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği Bilmez'e, Yargıtay'ın bozma kararından sonra beraat verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Bilmez'in başka bir dosyasında Bilmez'in işlediği iddia edilen suçların 3. Yargı Paketi kapsamında ertelenmesi öngörülen düşünce özgürlüğüne ilişkin olduğunu belirterek dosyayı mahkemeye iade etti.

'Örgüte yardım da düşünce özgürlüğü'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez hakkında hazırladığı iddianame ile "örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği" iddiasıyla dava açtı. İddianamede, Bilmez'in müvekkili olan Abdullah Öcalan ile 12 Mart 2010 tarihinde yaptığı görüşmede, hukuki yardım ile ilgisi olmayan, PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlara ilişkin, örgütün kaybı, stratejisi, operasyonların amacı ve gelişimi konusunda ayrıntılı bilgiler verdiği belirtilerek bu yolla Öcalan ve PKK arasında irtibatı sağladığı ileri sürüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dava sonunda Bilmez'i 5 yıl hapse mahkum etti. Terörle Mücadele Kanunu'na göre cezayı yarı oranında artırarak 7.5 yıla hükmeden mahkeme, iyi hal indirimi ile sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ancak dosyanın temyiz incelemesi için gönderildiği Yargıtay'dan sürpriz bir karar çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Yargı Paketi ile 31 Aralık 2011 tarihine kadar basın ve yayın yoluyla ya da diğer düşünce açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup temel şekli itibariyle 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlarda hükmün 5 yıl erteleneceği hükmü doğrultusunda dosyayı mahkemeye iade etti. Başsavcılık kararında ayrıca "örgüte yardım suçlarında" hüküm tarihinden sonra sanık lehine değişiklikler yapıldığı belirtilerek dosyanın yeniden incelenmesi istendi. Başsavcılığın bu değerlendirmesiyle örgüte yardım suçlarından açılan dava ve verilen cezaların da "düşünce özgürlüğü" kapmasında ertelenmesi gündeme geldi.

Beraat verildi

Bilmez ile ilgili ikinci dava ise 2006'da Öcalan'la yaptığı görüşme üzerine açıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Bİlmez'i yine "örgüte yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bilmez'in mahkumiyetine "yeterli ve her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" gerekçesiyle beraat etmesi gerektiğine karar verdi. Dairenin bozma kararı üzerine yapılan yargılamada Bilmez'e beraat kararı verildi.

Avukat davasını da etkileyebilir

Yargıtay'ın önce beraat, sonra da "düşünce özgürlüğü" kapsamında yeniden değerlendirilmesini istediği suçlamalar avukatların Öcalan'la yaptıkları görüşmelerdeki bilgileri PKK'ya iletmek üzerine kuruluydu. Bu iddiayla KCK kapsamında yapılan soruşturma sonunda açılan davada Öcalan ile yaptıkları görüşmelerden ötürü çoğunluğu avukat 16'sı tutuklu 50 kişinin yargılandığı davanın 7. duruşması 19 Aralık'ta görülecek. Yargıtay Başsavcılığı'nın görüşünün davayı nasıl etkileyeceği merak ediliyor.