Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüşmesi engelleniyor mu?

Adalet Bakanlığı, Abdullah Öcalan’ın avukatına "Ailenin görüşme talebi var mı" sorusu üzerine "Hayır" cevabını aldı. Ancak aile "Bize çağrı iletilmedi" dedi.

PKK’lı tutukluların açlık grevi 46. gününe girerken eylemin gerekçelerinden biri olan Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüşememesi hakkında ciddi bir karmaşa yaşanıyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili Taraf’a yaptıkları açıklamada Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya gitmek için başvuruda bulunmadığını tekrarlarken önemli bilgiler verdi. Bakanlık yetkilileri, Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın İmralı’ya gitmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu yönünde basında yer alan haberler üzerine önceki gece saat 23:00 sıralarında Öcalan'ın avukatlarından biriyle telefonla temasa geçildiğini bildirdi. Söz konusu avukata “Mehmet Öcalan’ın İmralı’ya gitme yönünde bir talebinin bulunup bulunmadığının sorulduğunu” avukatın da, “Aileye sorup size dönerim” şeklinde yanıt verdiğini aktaran Bakanlık yetkilileri, aynı avukatın kısa bir süre sonra arayarak, “Ailenin Öcalan ile görüşme yönünde herhangi bir talebi olmadığını söylediğini” bildirdi.



'Örgüt aileyi yönlendiriyor'



Taraf’ın ısrarlı sorularına rağmen söz konusu avukatın ismini açıklamayan Bakanlık yetkilileri, ailenin PKK’nın baskısıyla Öcalan ile görüşme talebinde bulunmaktan kaçındığını savundu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, çarşamba günü, Sincan Cezaevi’nde açlık grevindeki eylemcilerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada “aileden talep geldiğinde karşılanır” dediğini anımsatan yetkililer, örgütün aileyi yönlendirmeye çalıştığını ve Öcalan ile görüşme talebinde bulunmasını engellediğini belirtiyor.



Bana görüşme talebi gelmedi



Adalet Bakanlığı yetkilileri, “ailesi, Abdullah Öcalan’la görüşmek için herhangi bir başvuruda bulunmadı” derken, konu hakkında görüştüğümüz Mehmet Öcalan, İmralı’ya gitmek için avukatları aracılığıyla başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Taraf’ın konuya ilişkin soruları ve Mehmet Öcalan’ın yanıtları şöyle:



Bu bayramda İmralı’ya gitme konusunda herhangi bir başvurunuz oldu mu?

Evet.



Şahsen mi başvuruda bulundunuz?

Hayır. Bugüne kadar şahsen hiç başvuru yapmadık. Bizim adımıza hep avukatlar başvuru yaptı. Bayramda görüşmek için de avukatların başvuru yapmış olması gerekiyor.



Hangi avukatlarınız başvuruda bulundu, isimlerini açıklamanız mümkün mü?

Hayır, isimlerini vermem doğru olmaz.



Başvurunuza ne yanıt verildi?

Avukatlar bize “Başvuru yaptık, herhangi bir yanıt verilmedi” dediler.



Adalet Bakanlığı yetkililerinin dün gece (önceki gece), 23:00 sıralarında bir avukatınızla görüşerek sizin İmralı’ya gitmek isteyip istemediğinizi sorduğu, söz konusu avukatın da sizinle görüştükten sonra, bu yönde bir talebinizin olmadığını aktardığı söyleniyor. Dün gece (önceki gece) herhangi bir avukatla böyle bir görüşmeniz oldu mu, size böyle bir talep iletildi mi?

Hayır, dün gece kimse beni aramadı. Herhangi bir avukatla böyle bir görüşmem olmadı. Bu sabah (dün) ben avukatlardan birini arayıp, “İmralı’ya gitme talebimize herhangi bir yanıt verildi mi” diye sordum. Bana “herhangi bir gelişme yok” dedi.



Bu avukatınızın ismini açıklamanız mümkün mü?

Hayır, ismini açıklamam doğru olmaz



Peki, şu an için devlet yetkilileri “Görüşmek istiyorsanız buyurun gelin, sizi götürelim” derse gidip görüşür müsünüz?

Değerlendiririz.



"Elbette gidip görüşürüm” demiyorsunuz doğru mu?

Değerlendiririz.



Yaşanan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Devlet yetkililerinin bu konudaki açıklamaları “oyalama taktiği”dir. Devlet bu işi çözmek istiyorsa neden avukatların görüşüne izin vermiyor. Bizim için daha önemli olan avukatların görüşmesidir.