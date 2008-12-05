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Abdullah Öcalan'dan Yunanistan'a dava

Abdullah Öcalan, Yunan makamlarına "Beni Türk istihbaratından neden korumadınız" davası açarak tazminat talebinde bulundu.

05 Aralık 2008 02:00

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Yunan makamlarına "Beni Türk istihbaratından neden korumadınız" davası açarak tazminat talebinde bulundu.

Fransız AFP ajansının haberine göre, Öcalan'ın Yunan avukatı Yiannis Rahiotis, Yunan makamlarının Öcalan'ın emniyetini garanti etmelerine rağmen, ele geçirilmesini engellemedikleri için 20,100 euroluk (25,500 dolar) tazminat talebiyle mahkemeye başvuruda bulundu.

Dava, Yunan makamlarında şaşkınlık yarattı.

Ocak 1999'da Yunan istihbaratı tarafından Atina'da gizlenen Öcalan'ın, yine Yunan istihbaratının yardımıyla Kenya'ya kaçtığı ancak ABD- Türk istihbaratının işbirliği sonucunda yakalanıp Türkiye'ye getirildiği belirtilen haberde, Yunanlı avukatın umutlu olduğu da kaydediliyor.

Öcalan'ın üzerinden Yunanistan pasaportu da çıkmıştı.

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