Abdullah Öcalan'dan IŞİD'e karşı seferberlik çağrısı

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile görüşen Abdullah Öcalan Meclis'te yasalaşan çözüm sürecinden "büyük barışımızın sağlanması sürecine olumlu bir başlangıç" diye söz etti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, akşam saatlerinde adadan dönen Önder ve Zana'nın Öcalan'la görüşmesine yönelik yazılı açıklama HDP'den geldi. Açıklamada, "Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Sayın Leyla Zana ve HDP İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ile İmralı adasında yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişlerdir" denildi.

Açıklamada Öcalan, müzakere çerçeve yasasına destek, öneri ve katkı sunarak, gerçekleşmesini sağlayan bütün parti kurum ve şahsiyetlere teşekkür ederken, "Bunun büyük barışımızın sağlanması sürecine olumlu bir başlangıç teşkil edecektir" dedi.



Açıklamada, Öcalan'ın şu sözlerine yer verildi: "Aslolanın bu çerçeve yasanın ruhuna ve içeriğine uygun yasal düzenlemeler ve pratik uygulamalarla hayatiyet bulmasıdır. Başta bütün Kürt siyasal kurumları ve halkımız olmak üzere 2013 Newroz’unda başlattığımız sürecin arkasına koyduğumuz irade bütün ağırdan almalara ve tek yanlı dayatma eğilimlerine rağmen güçlenerek devam etmiştir.

'Gerekli komisyonlar hayata geçirilmedilir'

Bundan sonraki süreçte tarafların sürecin ruhunu zorlayacak tutum ve davranışlardan özenle kaçınmaları gerekiyor. Özellikle Hükümet ve Meclis’in zaman geçirmeden gerekli komisyonları ve izleme kurulu başta olmak üzere diğer yapılanmaları hayata geçirmeleri elzemdir. Bu tutum baskı ve provokasyon girişimlerini de boşa çıkaracak en önemli güvencedir. Unutulmamalıdır ki bu sürecin sonunda kazanan bütün halklar olacaktır."

'Savunduğumuz bölgedeki halkların özgür ve eşit yaşama hakkıdır'

IŞİD'in Rojava bölgesindeki Kobane kentine yönelik saldırısını "Hunharca" olarak değerlendiren Öcalan, bu örgüte karşı seferberlik çağrısı yaptı. Öcalan, "Başta halkımız gençlerimiz ve kurumlarımız olmak üzere bütün demokrasi güçlerini bu ölüm çetelerine karşı ulusal onurumuz için seferber olmaya çağırıyorum. Bu ölüm çetelerine kolaylık sağlayanlar, meydan verenler ve kullanmaya çalışanlar bu tutumlarının bölge barışı başta olmak üzere halkların geleceğini tehlikeye atmakta olduğunu bilmelidirler.



Bu çetelere karşı sürdürdüğümüz meşru savunma hakkımız bütün demokrasi güçleri tarafından doğru anlaşılmalı ve savunma hakkımızı kullanmada kesinlikle tavizsiz davranacağımız bilinmelidir. Savunduğumuz sadece varolma hakkımız değil, bölgedeki bütün halkların ve inançların barış içinde özgür ve eşitçe yaşama hakkıdır" dedi.

'Kürt Ulusal Kongresi toplanmalı'

Görüşmede, Kürdistan Bölge Başkanı Mesud Barzani’nin, "Kürdistan için referanduma gidebiliriz" açıklaması, bölgedeki bu yönde yaşanan gelişmeler ve geçen yıl düzenlenmesi beklenen ancak ertelenen Kürt Ulusal Konferansı’nın hayata geçirilmesi gibi konularda ele alındı.



Öcalan, demokratik çözüm sürecinin başlatılmasından bugüne kadar yaptığı bütün görüşmelerde ısrarla "Kürt Ulusal Kongresi"nin toplanması ve ulusal birliğin sağlanması gereğine işaret ettiğini vurguladı. Öcalan, "Bölgede yaşanan gelişmeler bu tespit ve önerimin ne kadar hayati olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuştur. Kongrenin biran önce toplanması gerekir" dedi.