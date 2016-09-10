Abdullah Öcalan'a bayramda ailesiyle görüşme izni verildi

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kurban Bayramı'nda ailesiyle görüşmesine izin verileceği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kurban bayramı dolasıyla 14-18 Eylül tarihleri arasında hapiste bulunanlra verilen açık görüş iznine Abdullah Öcalan'da dahil edildi. Bu kapsamda Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile 14-18 Eylül tarihleri arasında bir görüşme yapacak. Öcalan son olarak 29 Nisan'da bir heyetle görüşmüştü. Ondan sonra herhangi bir görüşmesi olmamıştı.

Açlık grevi başlatmışlardı

HDP, DBP, DTK, HDK ve KJA PKK lideri Abdullah Öcalan’dan haber alınamaması nedeniyle milletvekilleri, partililer, sanatçıların katılımıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatmıştı. Adalet Bakanlığı verdiği bu izinle HDP'nin dile getirdiği Öcalan'ın sağlık sorunlarına ilişkin iddialara cevap vermiş olacak.

HDP'den açıklama

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, haberleri basında dinlediklerini ve kendilerine bunun dışında herhangi bir bilgi iletilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz bu haberleri basından dinledik. Bunun dışında bize ulaşan, iletilen herhangi bir bilgi yok. Bu haberlere karşı tutumumuz 5 Eylül sabahı açıkladığımız açıklama aynen geçerlidir, geçerliliğini korumaktadır. Bizim açımızdan değişen farklılaşan hiçbir durum yoktur. Bu haberlerin de bir geçerliliği yoktur. Bizim talebimiz somut ve nettir. Sayın Öcalan'ın aile fertlerinden herhangi biri, avukatları veya herhangi bir siyasi heyetimizin adaya gidip Sayın Öcalan'la görüşüp, sağlığı ve güvenliğine ilişkin son durumu gelip bizle paylaşana kadar, sağlık ve güvelik koşullarının güvence altında olduğunu öğrenene kadar bizim ve etrafımızda halkımızın başlatmış olduğu bu eylem ve mücadele süreci kesinlikle kesintiye uğramadan devam edecektir."

Avukatı: Biz de görüşebilmeliyiz

Kararın duyulmasının ardından Duvar’a açıklama yapan Öcalan’ın avukatlarından Asrın Hukuk Bürosu İbrahim Bilmez, haberi kendilerinin de medyadan öğrendiklerini belirterek, “Umarız olur. Öyle görünüyor ki kamuoyunda oluşan kaygılar sona erecek. Kendisinin sağlığı hakkında bilgi almak isteyenlerin talebi karşılanmış olacak. Ancak şunu da eklemek isterim: Müvekkilimizle biz avukatları da en kısa sürede görüş yapabilmeliyiz.