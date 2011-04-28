Abdullah Öcalan: YSK'nın veto kararı görüşmelere müdahaledir

T24

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Abdullah Öcalan, avukatları ve DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk ile görüştü. İmralı dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aysel Tuğluk, devlet yetkililerinin Abdullah Öcalan ile bir kez daha görüştüklerini söyleyerek Öcalan'la YSK'nin veto kararı ve KCK duruşması gibi konularla ilgili konuştuklarını belirtti.Tuğluk, Öcalan'ın son yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesini şöyle aktardı: "Aslında kendisinin yürütmek istediği ve yürüttüğü görüşmelere bir müdahale olarak değerlendiriyor bunları. Yürütülen müzakere sürecini sekteye uğratmaya çalışanların yarattığı bir ortam olarak değerlendiriyor süreci. Bu yüzden gelişmeleri çok iç açıcı bulmadığını söyledi."Tuğluk, bu görüşmeye ilişkin olarak Öcalan'ın, "Görüşenlerin iyi niyette olduğunu, ancak müzakere sürecinin iyi niyetten öteye gidemediğini, güven verici bir yaklaşımın söz konusu olmadığını, özellikle son dönemde askeri operasyonların artması ve KCK tutuklularının hala serbest bırakılmamış olmalarının burada bir çözüm iradesi ya da görüşenlerin yeterince inisiyatifli olmadığını kendisine düşündürdüğünü" ifade ettiğini dile getirdi.Öcalan'ın 15 Haziran'a kadar görüşmelerin devam edeceğini söylediğini dile getiren Tuğluk, "Ama şunu da söyleyebilirim, çok fazla umut verici değil. Bir tasfiye sürecinin Kürtler üzerinde uygulandığını bunun uluslararası bir planın parçası olduğunu ifade etti. Ve bunun kamuoyunun bilmesi gerektiğini söyledi. Sorunun müzakere yoluyla çözmenin, anayasal çerçevede çözmenin mümkün olduğunu, bunun için çaba sarf ettiğini ama bir sonuç alamadığını söyledi" diye konuştu.Tuğluk gazetecilerin "Seçime kadar nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini yönünde bir önerisi oldu mu?" sorusuna Tuğluk, Öcalan'ın şu yanıtı verdiğini aktardı: "Benim içinde bulunduğum koşullar gerçekten çok zor koşullar. Bu koşullarda zaten ben ne kadar sürece etki edebilirim. O nedenle Kürtlerin bütün bu durumu değerlendirmesi gerektiğini, nasıl yaklaşım göstermesi gerektiğine herkesin kendisinin karar vermesi gerektiğini; ama haziran ayına kadar bu görüşmelerin devam edecek" dediğini aktardı.Görüşmeye Aysel Tuğluk'un dışında Öcalan'ın avukatları Şaziye Önder, İbrahim bilmez ve Özgür Erol da katıldı.