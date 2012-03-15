T24 - Wikileaks'in sızdığırdığı Stratfor maillerinde, Stratfor’un Erbil’deki analisti Yerevan Saeed'in 'Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki yardımcısı' diye tanımladığı bir kaynakla görüşmesi yer aldı. Stratfor uzmanının PKK kaynağıyla yaptığı görüşmede; "Abdullah Öcalan ölmüş olsaydı, PKK çoktan çökmüştü" dediği iddia edildi.

Taraf gazetesinde "PKK: Dış politikayı tek kurşunla dağıttık" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



PKK: Dış politikayı tek kurşunla dağıttık



Stratfor’un Erbil’deki analisti Yerevan Saeed, “Şimdi PKK ile sıkı bağları olan, Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki yardımcısı” diye tanımladığı bir kaynakla irtibata geçerek PKK’nın ateşkese son verme kararının nedenlerini konuşmuş.

23 Ağustos 2010 tarihli yazışmada PKK’nın, Türkiye’nin bölgesel lider olma arzusuna tepkili olduğunu paylaşan Saeed, konuşmalarını şöyle aktarıyor:

“Kaynağa göre PKK, hâlâ orada olduklarını, Türkiye’ye ve dünyaya, Türkiye’nin hâlâ iç meselelerinin olduğunu göstermek için haziranda tekrar silahlı mücadeleye dönmeye karar vermiş. Zira Türkiye kendisini hiçbir iç meselesi olmayan bölgesel bir lider olarak göstererek diplomasisini Balkanlara, Ortadoğu’ya ve hatta Güney Amerika’ya kadar genişletti. Şimdi de Türkiye Gazze’yi kurtarmanın vakti geldiğini düşünüyordu. PKK, bölgesel lider görünmek isteyen Türkiye’nin, dış politikada uzayan elini tek bir kurşunla kesti. PKK’nın Türk dış politikasının bölgedeki hedeflerini küçültmeyi ve temelinde İslami olan bölgesel projesini durdurmayı başardığını söylüyor. PKK’nın silahlı mücadeleye dönmesinden bu yana Türk dış politikasının eskisi kadar aktif olmadığını ve Türkiye’nin iç meselelere daha fazla odaklandığını belirtti.”



Öcalan’a Ahmed Yasin benzetmesi



Öcalan’a yakın kaynak ayrıca Saeed’e, PKK’nın tek bir lideri olmadığını ve idari olarak yapılandığını da anlatmış. Saeed konuşmalarının bu bölümü ile ilgili ise şu notları paylaşmış:

“PKK’nın tek bir lideri yokmuş, zira siyasal, ekonomik ve idari açıdan bir yaşam düzeni olduğunu söylüyor. [Kaynağa göre] Öcalan bu sistemi ideolojisi ve düşüncesiyle yönetiyor. Öcalan’ın hapiste olduğu doğru, ancak ideolojisi ve düşüncesi hapiste değil. Öcalan hâlâ canlı ve PKK’nın mevcut liderleri onu marjinalize etmiş değil, ayrıca tüm söylediklerini ve tavsiyelerini dikkate alıyorlar. [...] Öcalan da Kandil’den çıkan kararlara itiraz etmiyor ve onları destekliyor.”

Saaed’in görüştüğü ve hakkında “Bazen Kandil’de PKK yöneticileriyle birlikte vakit geçiriyor” dediği bir Kürt gazeteci ise Öcalan’ı Hamas’ın kurucusu ve 1989 ile 1997 yılları arasında sekiz yıl İsrail’de hapiste yatan Şeyh Ahmed Yasin’e benzetmiş. Saeed’in, 18 Ağustos 2010’daki yazışmasında aktardıkları şöyle:

“Kaynak, herhangi birinin ya da hükümetin, Öcalan’ın PKK üzerindeki etkisini kaybettiğini söylemesinin stratejik bir hata olacağını söylüyor. Öcalan’ın bir liderden öte, ruhani bir lider olduğunu ve cezaevinde olmasına rağmen bunca yıldır PKK’yı birarada tuttuğunu belirtiyor. Öcalan’ın, tıpkı Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin gibi, hapiste olmasına rağmen direktiflerinin dikkate alındığını ekliyor. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri, Öcalan’ın hükümetin Kürt sorunu konusunda ilerlemesini sağlamak için yürüttüğü strateji ve taktiklere bağlıyor. Eğer Öcalan ölmüş olsaydı, PKK’nın çoktan içeriden çökeceğini de savunuyor.”

Kürt gazeteci ayrıca Öcalan’ın PKK’nın silahlı mücadeleye yeniden dönerek hükümete varlığını hatırlatma stratejisini de onaylamadığını belirtmiş.



‘TAK, ordu gibi davranıyor’



Stratfor’un PKK’yı yakından izleyen Erbil’deki uzmanı Yerevan Saeed, Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi ve PKK ile yakın ilişkileri olduğunu söylediği bir Kürt Genel Yayın Yönetmeni’nden TAK ile ilgili birkaç bilgi elde etmiş. Kürt gazeteci, TAK’ın PKK ile Türkiye hükümeti arasındaki müzakereleri baltalamaya çalıştığını söylemiş. 4 Kasım 2010 tarihli yazışmada Saeed şunları aktarıyor:

“Kaynağa göre Kandil’de TAK unsurlarının olmadığı kesin, zira 2004’ün ortasında yürütülecek mücadelenin şekliyle ilgili anlaşmazlığa varınca [TAK üyeleri] Kandil’i terk etmiş. PKK liderlerinin TAK’ın yaptıklarından memnun olmadıklarını söyledi, özellikle de sivillerle askerler arasında fark gözetmemelerini. Zira PKK liderleri sivilleri hedef almanın Kürt davasına yardımı olmayacağını düşünüyor, hatta orduya yeniden ağırlığını koyması için sebep vereceğine inanıyor. Kaynak ordu ile TAK arasında bir bağ olduğundan bile şüphe ediyor, ama bunun teoriden ibaret olduğunu söylüyor. Ama TAK’ın bu kritik aşamada yaptığı şeyin, ordu ile derin devlet güçlerinin istedikleriyle paralellik gösterdiğini belirtiyor. [...] Kaynak ayrıca TAK’ın yapısı, programı ile ilgili çok şey bilinmese de Öcalan’ı gerçek lideri olarak gördüklerini belirtti.”