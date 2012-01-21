Abdullah Öcalan ne mesaj gönderdi?

T24 - Görüşmeye giden kardeşine “Burası çok hassas, görüşe çıkmamız uygun değil” notunu gönderen PKK lideri Abdullah Öcalan’ın vermek istediği mesajla ilgili değişik yorumlar yapıldı.



Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberi şöyle;



İmralı’ya görüşmeye giden kardeşi Mehmet Öcalan’a, görevliler aracılığıyla gönderdiği notta, “Burası çok hassas, görüşe çıkmamız uygun değil” diyerek ziyarete çıkmayan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sözleri konusunda değişik yorumlar yapıldı. Öcalan’ın “can güvenliğinin tehlikede olduğunu ya da kendisi ile kesilen görüşmeler başlayana kadar yeni mesaj vermeyeceği”ni belirttiği iddia edildi. Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ise cezaevi müdürünün kendisine Abdullah Öcalan’ın yeni bir proje üzerinde çalıştığını söylediğini aktardı.





'Görüşmeler yok' mesajı



Avukatları ile 5 ayı aşkın süredir görüştürülmeyen Öcalan’ın, kardeşinin ziyaretini reddedip “sürecin hassas olduğunu” ifade etmesi, “mesaj” olarak algılandı. PKK'ya yakın kaynaklar, Öcalan’ın “Burası çok hassas” ifadesi ile kendisine yönelik bir tehlike bulunduğuna işaret etmiş olabileceği görüşünü taşıyor. Aynı kaynaklar, “Görüşe çıkmam uygun değil” sözü ile de tabana, “Dışarıda ne olup bittiğini bilmiyorum, süreçle ilgili bilgilendirilmiyorum. Devlet görevlileri ile kesilen görüşmeler başlamadı, bu aşamada yanıt vermem doğru olmaz” mesajı verdiğini düşünüyor.



Avukatı, Öcalan’ın bu süreçte misyonunu oynayabileceğine inanmadığını, bu nedenle görüşe çıkmak istemediğini söyledi. Yakın zamanda Öcalan’la görüşen avukat Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ise çözüme yönelik bir çabayı görmemesi nedeniyle Öcalan’ın görüşe çıkmadığına inandığını söyledi.





'Başka projeleri vardır'



Kardeşi Mehmet Öcalan ise şunları söyledi: “Müdür bana, ‘Geçen sefer de sen görüşe geldiğinde görüşe çıkmak istemiyordu, biz ikna ettik’ dedi. Müdüre, ‘Ailesi olarak 10 ayda bir kez görüşebildim. 6 aydan beri avukatları ile görüştürülmüyor. En büyük sıkıntı burada’ dedim. Müdür ise, ‘Öcalan’ın başka projeleri vardır’ karşılığını verdi.”



Mehmet Öcalan, “15 günde olangörüş hakkımız yerine getirilmiyor, endişeliyiz” dedi.





