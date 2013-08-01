‘Abdullah Öcalan check-up’tan geçti’

BDP'nin son dönemde gündeme getirdiği Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu konusunda hükümetin İmralı'ya uzman doktor heyeti gönderip, Öcalan'ın sağlık durumunu "dört ana branşta" kontrol ettirdiği öne sürüldü.

Hürriyet.com.tr’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, 16 Temmuz'da İmralı'ya giden dahiliye, cildiye, göz ve kalp uzmanlarından oluşan heyet, Öcalan'ı kendi branşları çerçevesinde tıbbi kontrolden geçirdi. Uzman heyeti, ‘Öcalan'ın sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını’ bir raporla kayıtlara geçirdi.

Avrupa’dan da heyet geldi

Bu arada Haziran ayında da Avrupa Konseyi'nden bir heyetin, beraberinde doktorlarla Abdullah Öcalan'ı ziyarete gittiği de ortaya çıktı.

Buna göre, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) heyeti Haziran ayında İmralı'ya giderek, Öcalan'ın da dahil olduğu mahkumlarla görüşmeler geçekleştirdi.

Bakanlık kaynakları, CPT'nin Haziran 2013'teki Öcalan'ın da bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yaptığı resmi ziyaret sırasında, beraberindeki doktorların da "gerekli denetimleri yaptıklarını" vurguladı.