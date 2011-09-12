Abdullah Öcalan, başka bir yere mi nakledilecek?

T24

Barzani de görüşüyor

‘Askeri üs izni’ istendi

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Kuzey Irak’taki PKK varlığına son verilmesi için görüşmelerini sürdürürken, örgütün sınır hattından bir kademe geri çekilmesi konusunun da masaya yatırıldığı öğrenildi. PKK’nın anlaşmaya yanaşmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırdan 5 ila 7 kilometrelik bir alanda harekat yapacağı, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta kalıcı bir üs kurmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.Milliyet'ten Namık Dorukan imzalı habere göre, Sinirlioğlu’ndan önce BDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ile görüşen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin BDP’nin parlamentoya dönmesini istediği ve Öcalan’ın İstanbul’da normal bir cezaevine nakledilmesi konusunda hükümetten olumlu görüş aldığı öne sürüldü.Sinirlioğlu dün Bağdat’ta Irak Milli Meclisi Başkanı Usame El Nuceyfi ve Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile bir araya geldi. Zebari’ye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davet mektubunu veren Sinirlioğlu, Türkiye’nin planını anlattı.Alınan bilgilere göre, Türk güvenlik birimleri ile Kürt ve Arap güvenlik ve istihbarat birimleri arasında da görüşmeler yapıldı. Kürt tarafı örgüte sunulan planın aşamaları konusunda bilgi sundu.Kürt yetkililer, Talabani ve Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin bilgisi dahilinde örgütün sınırdaki silahlı varlığını alt kesimlere indirme konusunda görüşmeler yaptıklarını, örgüte “Silahlarınızı bırakmayın ama bir kademe geri çekilin. Bu girişiminiz siyasi çözüme kapı aralar” mesajının iletildiğini aktardı.Örgütün kesin reddetmediği teklife olumsuz yaklaştığı öğrenildi. Sinirlioğlu’nun görüşmelerde, olası sınırötesi harekâtın çapı ve sınırı konusunda bilgi verdiği öğrenildi. Buna göre olası bir kara harekatında 5 ila 7 kilometrelik bir alanda operasyon yapılacağı öne sürüldü. Sinirlioğlu’nun harekatın 3 ila 3 hafta içinde tamamlanacağı yönünde güvence verdiği de iddia ediliyor.Görüşmelerde Kandil’in Erbil ve Süleymaniye bağlantısının engellenmesi, arkadan çevrilip tecrit edilmesi için stratejik öneme sahip Çarkurna bölgesinde askeri üs kurulması için izin verilmesi de istendi. Sinirlioğlu’nun bölgede daha önce de Kürt yönetiminin izniyle geçici üs kurulduğunu anımsattı.Talabani ile görüşen Sinirlioğlu, bugün Erbil’de Kürt yönetimine de kapsamlı bir harekat planı sunacak. Kuzey Irak kaynaklı Aso ve Rudav gazeteleri ise Zana ile görüşmede Talabani’nin, Öcalan’ın İmralı’dan İstanbul’daki bir cezaevine nakli konusunda Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını aktardığını yazdı. İddiaya göre Türk yetkili, Talabani’nin bu önerisinin ciddiye alınacağını ve konu ile ilgili inceleme yapacağı sözü verdi.