Abdullah Öcalan bağımsız bir doktor heyeti istiyor

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüşmek için dün Bursa’nın Gemlik ilçesinden deniz yoluyla İmralı Adası'na gitti. Görüşme sonrası Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde kısa bir açıklama yapan Öcalan, sürecin hassas bir süreç olduğunu belirterek, "Sizinle konuşacak fazla bir şeyimiz yok. Bu süreci korumak için konuşmayacağım. Ağabeyimin biraz sağlık sorunları vardır. Boğazında, burnunda ve ağzında yanmalar devam ediyor. Çoktan beri devam ediyor. Bağımsız bir doktor heyeti istiyor. Bir de Lice'de ölen gencin ailesine başsağlığı diledi. Söyleyeceklerim bunlardır. Önümüzdeki hafta zannediyorum BDP'li milletvekili arkadaşlar adaya gidecekler. Her şey orada konuşulacak. Diyeceklerim bu kadar teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

'Yeri değiştirilse iyi olur'

Mehmet Öcalan sabah hareketinden önce gazetecilerin sorusu üzerine "Yaşanan süreçle ilgili bir şey söyleyemem ama yapacağımız görüşmede süreçle ilgili bir şeyler konuşursak dönüşte açıklama yaparım. Zaten olan bitenler ortada. Herkes görüyor, izliyor" demişti. Mehmet Öcalan, kardeşinin sağlık durumunun sorulması üzerine ise “Kendisini son olarak 17-18 gün önce gördüm. Oradaki koşullara göre kendisini iyi gördüm. Denizin ortası, nem oranı yüksek. Bundan sonra belki zorluklar da başlayabilir. 64 yaşında olan bir insan. Denizin ortasında, 4 duvarın arasında. Devletten, hükümetten yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Sürecin inişli çıkışlı durumu var. Yeri değiştirilirse daha faydalı olur” ifadelerini kullanmıştı.