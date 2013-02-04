Abdullah Öcalan, 10 gün içinde PKK'ya çekilme çağrısı yapacak

Taraf gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Abdullah Öcalan’ın 10 gün içerisinde PKK’ya sınırötesine çekilme çağrısı yapmasının beklendiğini söyledi. Tayiz, “İmralı, 1999’da olduğu gibi örgütten ateşkes yaparak sınır dışına çekilmesini isteyecek. Bu, silahların tümden bırakılmasını öngören sürecin ilk adımı olacak” dedi.

Tayiz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile PKK yöneticilerinin Erbil’de görüşeceğini dile getirdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da bu görüşmelere katılacağını belirten Tayiz, “MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da bizzat bu görüşmelere katılacağı iddia ediliyor. Bunun nedeni Kandil’in ısrarla müzakere masasında Hakan Fidan’ı görmek istemesi. Abdullah Öcalan gibi Kandil’deki PKK yöneticileri de Hakan Fidan’a daha çok güveniyor” dedi.

Kurtuluş Tayiz’in Taraf gazetesinde “Çekilme çağrısı 10 gün içinde” başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2013) yazısı şöyle:

Çekilme çağrısı 10 gün içinde

MİT ve İmralı arasında varılan mutabakata göre PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, PKK’ya silahlı güçleri sınırötesine çekmesi için çağrı yapması bekleniyor. Aslında Öcalan’ın bu çağrıyı bir iki hafta önce yapması planlanmıştı. Ancak Paris suikastı ve BDP heyetinin İmralı’ya yapacağı ikinci ziyaretin gecikmesi süreci uzattı.



Edinilen bilgiye göre, İmralı’ya gidecek heyet konusundaki kriz aşıldı. 10 gün içerisinde BDP’li bir heyet Ada’ya gidecek. Abdullah Öcalan da beklenen çağrısını bu heyet aracılığıyla resmen kamuoyuna ilan edecek. Kandil ve örgütün Avrupa kanadına, Öcalan’ın hazırladığı mektuplar iletilecek.



Öcalan’ın çağrısının içeriğini daha önce yine bu köşede ayrıntılı olarak yazmıştım. İmralı, 1999’da olduğu gibi örgütten ateşkes yaparak sınır dışına çekilmesini isteyecek. Bu, silahların tümden bırakılmasını öngören sürecin ilk adımı olacak. Hükümet de Öcalan’ın bu adımıyla eşzamanlı olarak 4. Yargı Paketi’ni Meclis gündemine getirecek. Bu paket, daha önce KCK operasyonlarında tutuklanan Kürt siyasetçilerin serbest bırakılmasını öngörüyor. BDP’nin bazı merkez yöneticileri dışında tutuklu belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda tutuklu BDP’li siyasetçi 4. Yargı Paketi’yle birlikte özgürlüklerine kavuşacak. Kuşkusuz 4. Yargı Paketi, sadece KCK’lı tutuklulara ilişkin bir düzenlemeyle sınırlı değil. Bütün tutuklu ve hükümlüleri kapsıyor. Ergenekon, Balyoz ve TSK’ya ilişkin diğer davalardan tutuklu ve hükümlüler de 4 Yargı Paketi’nden etkilenecek. İnternet Andıcı davasından yargılanan Ergenekon sanığı İlker Başbuğ da yeni düzenlemeyle birlikte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilebilir.





MİT PKK’yla Erbil’de masaya oturuyor

Abdullah Öcalan’la MİT arasında görüşmeler devam ediyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in önceki gün doğruladığı bu bilgiye ek olarak bu hafta içerisinde yeni bir gelişme daha yaşanacak. İmralı’yla görüşmeleri yürüten MİT, Erbil’de de PKK yöneticileriyle bir araya gelecek. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da bizzat bu görüşmelere katılacağı iddia ediliyor. Bunun nedeni Kandil’in ısrarla müzakere masasında Hakan Fidan’ı görmek istemesi. Abdullah Öcalan gibi Kandil’deki PKK yöneticileri de Hakan Fidan’a daha çok güveniyor.



PKK tarafından ise görüşmeleri adı sıkça geçen Sabri Ok ile KCK Yürütme Üyesi üç yöneticinin katılacağı söyleniyor. Görüşmelerde ateşkes, geri çekilme ve silah bırakma sürecine dair bir yol haritası üzerinde uzlaşma aranacak.





BDP ve Kandil’in gizlediğini Başbakan açıkladı

Başbakan Erdoğan’ın İmralı’yla ilgili olarak yaptığı açıklama geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Erdoğan, Abdullah Öcalan’ın silahları bırakmaktan yana olduğunu ve İmralı’nın olumlu adımlar attığını açıkladı. Bu açıklamanın arka planında BDP ve Kandil’in Öcalan’ın bu yöndeki görüşünü bilmesine rağmen ısrarla kendi tabanlarından gizlemeleri yatıyor. BDP’li heyetin İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan, silahlı mücadele döneminin kapandığını, silahların bırakılmasını öngören bir yol haritası üzerinde mutabakata vardıklarını iletti. Ancak BDP ve Kandil tarafı bu bilgiyi kapalı kapılar ardında tartışıp kendi tabanıyla paylaşma yoluna gitmedi. KCK’nın silahlı güçlerin çekileceğine dair bazı gazetelerde yer alan haberleri “asparagas” olarak niteleyip çekilmeyeceklerine dair bir açıklama yayınlamaları üzerine Başbakan Erdoğan da bir televizyon programında, Abdullah Öcalan’ın silahları bırakmaktan yana olduğunu kendisi açıklama yoluna gitti. Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamalarına karşılık Kandil’den herhangi bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.